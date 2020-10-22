Хакер взломал Twitter Трампа с помощью пароля «maga2020!»

Хакер из Нидерландов Виктор Геверс утверждает, что ему удалось получить доступ к аккаунту президента США Дональда Трампа с пятой попытки, пишет местная газета Volkskrant.

Геверс рассказал, что система не заблокировала его после четырех безуспешных попыток вбить пароль. Однако на пятой попытке и пароле «maga2020!» (предвыборный лозунг Трампа Make America Great Again 2020! . — «Газета.Ru») его ждал успех. Кроме того, аккаунт Трампа не был защищен двухшаговой системой аутентификации.

«Я ожидал, что меня заблокируют после четырех попыток. Или что у меня по крайней мере потребуют предоставить дополнительную информацию», — сказал Геверс.

По его словам, после получения доступа к странице Трампа он сразу же уведомил об этом ЦРУ, ФБР, команду Трампа и соцсеть.

Геверс также был одним из трех хакеров, которые вошли в аккаунт Трампа в 2016 году. Поводом для повторной попытки взлома аккаунта Трампа стали сообщения о Хантере Байдене. Сообщается, что жесткий диск сына кандидата в президенты от Демократической партии Джо Байдена был украден или взломан, отчасти потому, что Хантер Байден использовал легко угадываемый пароль (Hunter02).

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