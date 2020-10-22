Россияне стали знакомиться в соцсетях больше, чем на улице

Почти четверть опрошенных россиян (23%) предпочитают знакомиться в социальных сетях или на специализированных сайтах. Только 11% респондентов заводят знакомства на улице, сообщается в пресс-релизе Viber, поступившем в «Газету.Ru».

Больше половины (54%) участников опроса ходили на свидание с человеком, которого встретили в интернете. По словам 48% из них, встреча прошла «нормально», у 20% — «очень хорошо». Варианты «не очень» и «очень плохо» выбрали 23 и 9% соответственно.

Кроме того, респонденты назвали свои предпочтения в переписке. В общении с мужчинами ценятся совпадение интересов, хорошее чувство юмора, проявления интереса и хорошие манеры. А скучные диалоги с односложными ответами, использование уменьшительно-ласкательной лексики, безграмотность, грубость и сексистские шутки, напротив, только раздражают.

Переписку с женщинами портят редкие ответы, вопросы об уровне дохода, жалобы и рассказы о бывших парнерах. Общие интересы, интерес к собеседнику и хорошее чувство умора делают ее более привлекательной.

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