Эксперт объяснил, как заставить телефонного мошенника повесить трубку

Генеральный директор финтех-компания TWINO Ашот Торосян дал советы по поводу того, как нужно вести разговор с мошенниками по телефону, чтобы они сами повесили трубку. Об этом сообщает агентство «Прайм».

Эксперт отметил, что молодые и образованные все чаще становятся люди жертвами злоумышленников, которые при помощи звонков выпытывают информацию для своих целей.

По словам эксперта, если вы подняли трубку, а человек на другом конце провода представился сотрудником банка, необходимо прервать беседу, после чего перезвонить в свой банк.

«Если хорошее воспитание не позволяет это сделать, можно перевести разговор в шутку. Тогда мошенники поймут, что их план раскрыт и прекратят разговор», — рекомендует Торосян.

Он добавил, что также можно избавиться от мошенников, проявляя инициативу и беря контроль в диалоге на себя. По словам специалиста, жертве нужно атаковать звонящего, задавая тому вопросы, ответы на которые может знать только работник банка. Ложь обычно чувствуется, если человек сохраняет рассудительность, рассказал об этом способе Торосян.