Оператор Tele2 ответил на обвинения ФАС в незаконном повышении тарифов

Оператор Tele2 не согласен с решением Федеральной антимонопольной службы о возбуждении дела из-за незаконного повышения тарифов. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«Мы с уважением относимся к решению ФАС, но не можем с ним согласиться. После получения полного текста решения мы определим наши дальнейшие действия», — заявили в Tele2.

Ранее стало известно, что ФАС признала компанию виновной в нарушении антимонопольного законодательства из-за повышения тарифов на фоне пандемии и обязала оператора снизить цены.

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