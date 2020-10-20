Рапота сообщил о прогрессе по отмене роуминга между РФ и Белоруссией

Группа высокого уровня Совета министров Союзного государства в ходе заседания отметила прогресс в вопросе об отмене роуминга между Россией и Белоруссией. Такое завление сделал госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота, передает ТАСС.

Он отметил, что тестовый режим по новой системе тарификации заработает в странах с 1 ноября.

«Это не отменяет полностью тарифы на роуминг, но резко сокращает их стоимость: достаточно сказать, с 30 центов до 1,5», — сказал Рапота.

По его словам, «сейчас посмотрят, как это будет работать», после чего «будут развивать эту тему в направлении отмены роуминга, насколько это будет возможно».

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