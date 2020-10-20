В Кремле отвергли заявление Лондона о «планах хакеров из РФ» атаковать Олимпиаду в Токио

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал утверждения Великобритании и США о том, что российские хакеры якобы намеревались атаковать Олимпиаду в Токио, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Мы с сожалением наблюдаем тенденцию, когда Россию или российские спецслужбы обвиняют уже во всем и вся. Это напоминает рецидивы оголтелой русофобии, которая, конечно же, не имеет ничего общего с реальностью», — подчеркнул представитель Кремля.

По его словам, Россия и ее спецслужбы никогда не предпринимали каких-либо атак, тем более против Олимпиад.

Ранее официальные лица Великобритании и США обвинили Россию в осуществлении кибератак с целью не допустить проведения летних Игр и Паралимпиады в Токио, перенесенных на 2021 год. По их мнению, к взломам причастны сотрудники ГРУ.

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