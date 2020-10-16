Специалист перечислил вещи, которые нельзя продавать в интернете

Согласно российскому законодательству, в интернете нельзя продавать драгоценные камни, металлы, оружие, наркотические средства и другие опасные вещи. Об этом сообщает агентство «Прайм» со ссылкой на управляющего партнера МКА «Статус Групп» адвоката Даниила Мархиева.

По его словам, спросом пользуется табачная продукция. Однако она также запрещена к продаже онлайн из-за закона об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотиносодержащей продукции.

На онлайн-площадке также не могут присутствовать спиртные напитки, устройства для получения информации (микронаушники, очки и часы со встроенной камерой). За нарушение последнего пункта продавцу может грозить до четырех лет лишения свободы.

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