Facebook ограничил доступ к материалу New York Post о сыне Байдена и его связях с Украиной

Соцсеть Facebook ограничила доступ к публикации газеты New York Post о Хантере Байдене, рассказал представитель компании Энди Стоун. Об этом сообщает сайтиздания.

«Я не буду намеренно давать ссылку на New York Post, однако хочу ясно сказать, что эта публикация должна подвергнуться фактчекингу сторонних партнеров Facebook. А пока мы ограничиваем ее распространение на нашей платформе», — заявил Стоун.

Издание отмечает, что Twitter в течение нескольких часов также не позволял пользователям публиковать историю, связанную с сыном Байдена. В компании объяснили это «отсутствием авторитетного сообщения о происхождении материалов, включенных в статью», что якобы нарушает ее «политику в отношении взломанных материалов».

Издание опубликовало электронное письмо, которое, как утверждается, советник руководства украинской энергокомпании Burisma Вадим Пожарский послал Хантеру Байдену. В нем Пожарский благодарит его за встречу с Байденом-страшим. В другом письме Пожарский просит Байдена-младшего подумать, как тот может воспользоваться собственным влиянием для оказания помощи компании. Это не сходится с заявлениями Джо Байдена о том, что он не причастен к работе сына на Burisma.

Хантер Байден был советником руководства Burisma. Сторонники президента США Дональда Трампа и его соперника на ноябрьских выборах Джо Байдена-старшего подозревают, что Хантер использовал своего отца для лоббистской работы. Также они считают, что Байден-старший оказывал давление на украинские власти. По их мнению, это было сделано, чтобы уволить генпрокурора Виктора Шокина, который вел расследованием в отношение Burisma. При этом Джо Байден отрицает такие подозрения.