Россияне предлагают отстоять очередь за новым iPhone за 100 тысяч рублей

После презентации Apple россияне стали размещать объявления о продаже мест в очереди за новыми моделями iPhone, несмотря на то, что официальные продажи еще не начались. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «Авито».

Утром 14 октября на сервисе появилось более 30 подобных объявлений. Стоимость услуги различается. Минимальную цену установил житель Санкт-Петербурга. За 9,9 тыс. рублей с частичной предоплатой он готов занять место в очередь в удобное заказчику время. Максимальная цена зафиксирована в Москве – очередь в столице готовы отстоять за 100 тыс. рублей с 50-процентной предоплатой.

Помимо объявлений об очередях, на платформе появились и объявления о предзаказе iPhone 12. На сайте разместили уже более 20 таких предложений.

Цена iPhone 12 mini будет начинаться от 69 990 рублей. Самой дорогой моделью станет iPhone 12 Pro Max с ценой от 109 990 рублей. Дата официального старта продаж для iPhone 12 и iPhone 12 Pro назначена на 23 октября, а iPhone 12 mini и iPhone 12 Pro Max - на 13 ноября.

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