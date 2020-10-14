Треть российских компаний контролируют местоположение сотрудников «на удаленке»

Около 34% компаний в России контролируют геолокацию удаленно работающих сотрудников, учитывают длительность сессий и интервалов работы. Об этом свидетельствуют данные опроса системного интегратора STEP LOGIC, поступившего в «Газету.Ru».

Компании следят не только за местоположением и количеством отработанного времени, но и за тем, что сотрудники делают в корпоративной сети.

Более половины организаций (52%) проверяют права и перечень ресурсов, доступных для удаленных пользователей. Еще 40% работодателей записывают действия сотрудников и подрядчиков, подключающихся к корпоративной инфраструктуре.

Чуть больше трети (38%) компаний оценивает состояние устройств пользователей в момент их подключения, а также следят за обновлением безопасности ОС и антивируса.

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