Места в очереди за iPhone 12 начали продавать в России

В России пользователи начали продавать места в очереди за новыми моделями iPhone 12. Об этом сообщает РИА «Новости».

Агентство отмечает, что продажа мест началась уже до презентации Apple в сентябре. Подобные объявления размещаются на онлайн-сервисах, например Avito.

СМИ уточняет, что стоимость места в очереди находится в диапазоне от 1 руб. до 75 тыс рублей.

«Встану и отстою очередь за новым iPhone 12 в re:Store на Тверской за два дня до начала продаж. Торг уместен (в разумных пределах)», — говорится в одном из объявлений.

Ранее компания Apple представила новое поколение смартфонов iPhone. Всего было презентовано четыре гаджета в размере mini, стандартный, а также две версии Pro и Pro Max. Новые устройства поддерживают 5G.

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