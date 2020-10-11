Работа мобильного интернета восстановлена в Минске
Ника Пикекатлет
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В Минске была восстановлена работа мобильного интернета. Об этом в Twitter сообщил оператор связи A1.
Компания уточнила, что функционирование восстановлено в полном объеме на 18.50.
Ранее стало известно, что скорость мобильного интернета была снижена.
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