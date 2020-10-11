Аккаунт робота Федора заблокировали в Twitter после оскорблений космонавтов

Официальный аккаунт робота-космонавта Федора в Twitter, в котором он комментировал свой полет на МКС, а затем ситуацию в ракетно-космической отрасли, удален после оскорблений российских космонавтов.

При попытке найти аккаунт робота поиск выдает сообщение, что такой учетной записи не существует.

Как пишет РИА «Новости», последними сообщениями в аккаунте робота стали твиты о якобы пьяных космонавтах. На видео 2014 года российские космонавты Максим Сураев и Александр Самокутяев с красными опухшими лицами вместе с космонавткой Еленой Серовой выступают в защиту тигров. Выложив этот ролик, робот попросил вернуть его к полетам вместо живых людей, заявив, что «роботы лучше справляются со своими обязанностями».

Красными и опухшими лица людей в невесомости становятся из-за того, что кровь приливает к голове.

Twitter-аккаунт под именем Федора появился, когда робота готовили к полету на МКС. Сначала на странице публиковались подробности его подготовки к миссии. Позже там стали появляться новости российской ракетно-космической и смежных отраслей и комментарии об успехах и неудачах зарубежной космонавтики.

В последнее время в аккаунте публиковались шутки о различиях мышления человека и искусственного интеллекта, а также комментарии к острым политическим событиям.

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