Россиянам рассказали об опасности высокого расхода интернет-трафика

Специалист пресс-службы Роскачества Алеся Боровикова рассказала об опасности подозрительно высокого расхода интернет-трафика на смартфоне. Об этом сообщает «Прайм».

По ее словам, приложения в телефоне постоянно «общаются» с серверами. Это могут быть серверы услуг, которыми пользуется человек, или приложения оператора сим-карты.

«Все вместе они потребляют не так много мегабайт трафика и в случае повышенного расхода стоит задуматься, не попал ли на смартфон зловред», — отмечает эксперт.

Чтобы понять, нет ли превышения в использовании интернета, можно заранее установить лимит на использование трафика.

Боровикова уточняет, что антивирусные приложения без доступа к интернету также работают с трудом, поэтому для оперативного предотвращения вредоносных действий лучше отключить интернет, достать из гаджета сим-карту и проверить антивирусом через wi-fi «пустой» смартфон.

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