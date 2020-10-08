Россияне за три месяца потратили на мобильные приложения почти $350 млн

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Depositphotos

Жители России за третий квартал 2020 года потратили на мобильные приложения 348 млн долларов, из которых 244 млн пришлись на игры. Суммарно траты пользователей выросли на 25%. Об этом сообщается в пресс-релизе платформы App Annie, поступившем в «Газету.Ru».

При этом в третьем квартале текущего года мировые пользователи потратили на мобильные приложения рекордную сумму. В Google Play траты достигли 18 млрд долларов – на 35% больше, чем за аналогичный период 2019 года. Столько же потратили пользователи на платформе iOS.

На неигровые приложения пришлось 35% потребительских расходов на iOS и 20% - в Google Play. Больше всего денег пользователи со всего мира потратили в Tinder. Россияне чаще всего тратят во «ВКонтакте», музыкальном плеере BOOM и онлайн-кинотеатре Ivi.

Мировым лидером по количеству скачиваний оказался TikTok, опередивший Facebook и WhatsApp. Впервые в десятку самых популярных приложений вошел Telegram. В России первое место занял TikTok, второе – Telegram.

По данным платформы, время, которое люди проводят в мобильных приложениях, за год увеличилось на 25%. Россияне провели в приложениях 7 млрд часов — на 30% больше.

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