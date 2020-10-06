Apple назвала дату возможной презентации нового iPhone
Ника Пикекатлет
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Американская компания Apple назвала дату возможной презентации нового поколения iPhone. Об этом сообщает портал Macrumors.
Так, компания анонсировала специальное мероприятие, которое пройдет в следующий вторник, 13 октября. Трансляция мероприятия будет вестись из штаб-квартиры Apple в штате Калифорния.
Ожидается, что на нем разработчики представят новые модели смартфонов iPhone 12.
Ранее 15 сентября Apple уже презентовала новые модели Apple Watch, а также обновленные планшеты iPad и iPad Air.
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