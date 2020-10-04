Зеленский подписал указ о привлечении белорусских IT-специалистов на Украину

Полина Рутковская

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о привлечении белорусских специалистов в сфере информационных технологий, сообщается на сайте украинского лидера.

Указ предусматривает продление срока временного пребывания на территории Украины граждан Белоруссии, «иммиграция которых отвечает интересам Украины», до 180 дней в году.

Кроме того, Зеленский поручил правительству представить проект упрощенного оформления вида на жительство для этих категорий белорусских граждан, указано в сообщении. Также украинская сторона планирует оптимизировать порядок получения разрешений на применение труда иностранцев для трудоустройства высококвалифицированных IT-специалистов из Белоруссии.