Москалькова заявила, что США ведут «охоту» на россиян

Соединенные Штаты ведут «охоту» по всему миру за россиянами, в частности за IT-специалистами. Такое мнение высказала уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, цитирует ТАСС.

Она отметила, что за рубежом началась «настоящая охота» за гражданами РФ. Ее ведут спецслужбы США и особенно их интересуют российские «компьютерщики».

«Одному из граждан, которому пришлось столкнуться с «правосудием по-американски», 30 сентября вынесли приговор: Евгений Никулин, которого обвинили в киберпреступлениях», — сказала Москалькова, комментируя приговор россиянину, которому в США дали 7 лет и 4 месяца тюремного заключения.

Россиянин Евгений Никулин был задержан сотрудниками чешской полиции и Федерального бюро расследований (ФБР) США в Праге 5 октября 2016 года. Американские власти подозревают россиянина в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества.

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