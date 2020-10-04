В работе Telegram вновь произошел сбой
Максимс Краюшкинс
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Пользователи Telegram жалуются на проблемы в работе мессенджера в нескольких странах. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector.
Наибольшее число жалоб от пользователей приходит из европейских стран и России.
Среди отмеченных неполадок — невозможность подключиться к мессенджеру (63%) и трудности с отправкой сообщений (30%).
Предыдущий сбой произошел 25 сентября.
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