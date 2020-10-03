Эксперт рассказал, какие настройки опасно трогать в смартфоне

Руководитель центра цифровой экспертизы «Роскачества» Антон Куканов отметил, что в любом смартфоне есть ряд настроек, которые не рекомендуется трогать пользователям, передает агентство «Прайм».

Эксперт указал, что если делать обратное, то можно случайно отключить жизненно необходимые для работы гаджета системы или потерять гарантию на устройство.

«С осторожностью стоит редактировать настройки, связанные с блокировкой входящих вызовов – есть риск активировать запрет на звонки с номеров, которых нет в записной книге и со скрытых номеров. Также стоит быть осторожными с настройками «Универсального доступа» – можно активировать определенные интерфейсные возможности, которые затем будет не так-то легко отменить», — рассказал Куканов.

Он добавил, что также не следует использовать root-доступ на Android и Jailbreak на iOS, которые позволяют получить расширенные административные права и полный доступ к файловой системе.