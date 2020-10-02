В WhatsApp появится функция бессрочного отключения уведомлений из чатов

В мессенджере WhatsApp в скором времени появится функция бессрочного отключения уведомлений из определенных чатов. Об этом сообщает Gizmochina.

Отмечается, что бета-версия приложения для устройств на платформе Android с таким обновлением уже тестируется.

Раньше, не выходя из группы, уведомления в WhatsApp можно было отключать на 8 часов, неделю или год. Теперь это можно будет сделать навсегда.

Кроме того, список чатов получит строку для поиска, а в самом приложении появится пункт «Рекомендации по использованию мультимедиа» — для редактирования текста и графики перед отправкой.

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