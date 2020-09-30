СМИ: спецслужбы США хотели отравить Ассанжа

Британская газета The Guardian опубликовала материал, в котором содержатся данные о том, что американские спецслужбы планировали отравление основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.

Об этом изданию рассказал экс-сотрудник частного охранного предприятием UC Global. Вместе с ним американская разведка проводила обсуждение методов «избавления» от журналиста, среди которых также рассматривалось похищение Ассанжа.

По словам источника, спецслужбы США обратились к главе UC Global Дэвиду Моралесу в 2017 году с предложением применить в отношении основателя WikiLeaks «более радикальные меры».

Кроме того, планировалась установка камер наблюдения и микрофонов в посольстве Эквадора в Лондоне, где журналист скрывался в течение семи лет, для того, чтобы «друзья в США» могли наблюдать за происходящим с Ассанжем.

На данный момент Ассанж находится в британской тюрьме.

В 2010 году в Швеции Ассанжа обвинили в изнасиловании и сексуальных домогательствах. Находясь в Лондоне, он добровольно сдался полиции, был арестован, а после отпущен под залог. В 2011 году было принято решение об экстрадиции Ассанжа в Швецию, которое он обжаловал. В 2012 году, 19 июня, находясь под подпиской о невыезде, он укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне и попросил политическое убежище.

В конце мая 2019 года власти США предъявили Ассанжу обвинения в эпизодах нарушения закона о шпионаже и раскрытии секретной информации. В случае экстрадиции в США Ассанжу грозит многолетнее тюремное заключение.

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