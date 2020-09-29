Мининформации Белоруссии приостановило выпуск издания TUT.BY

Мининформации Белоруссии с 1 октября на три месяца приостановило выпуск издания TUT.BY, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Приказом Министерства информации от 29 сентября 2020 года выпуск сетевого издания tut.by приостанавливается с 1 октября 2020 года до 30 декабря 2020 года», — говорится в сообщении.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов.

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