«ВКонтакте» обещает защитить украинских пользователей после угроз СНБО

Никита Чикунов Эксклюзив

Администрация «ВКонтакте» продолжит защищать интересы украинских пользователей соцсети, несмотря на поступающие угрозы в их адрес со стороны Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе социальной сети.

«Надеемся, что это искаженная информация — ни в одной стране мира никто не будет наказывать людей за желание оставаться на связи с близкими. Мы выступаем категорически против преследования людей за посещение ими социальных сетей. Интернет не имеет границ, и никто не может единолично навязывать, какие сервисы приветствуются, а какие не очень. Мы продолжим защищать интересы наших пользователей во всех странах», — заявили во «ВКонтакте».

Там добавили, что если претензии украинских властей основаны на опубликованных в соцсети материалах, то они могут быть удалены.

«Если речь идет исключительно о борьбе с распространением вредоносного контента, то на подобные материалы можно пожаловаться — наша команда удалит враждебные высказывания», — заключили в пресс-службе.

Ранее секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на Украине пользователей «ВКонтакте» будут ставить на учет в полиции.

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