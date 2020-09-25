Роскомнадзор внес криптобиржу Binance в реестр запрещенных сайтов. Об этом сообщила криптобиржа на своем сайте.

«24 сентября 2020 мы получили уведомление от Роскомнадзора РФ о внесении сайта binance.com в реестр доменных имен, содержащий запрещенную к распространению в России информацию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о сведениях о возможности приобретения электронной криптовалюты (Bitcoin).

Как отметили в Binance, ранее компания не получала уведомлений от правоохранительных и гражданских государственных служб, а также от органов судебной власти о наличии каких-либо исков или судебных решений.

«Мы также продолжаем предоставлять услуги для российских пользователей в полном объеме, и средства клиентов находятся в безопасности», — сообщили в компании.

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