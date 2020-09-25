Интерпол отмечает переход киберпреступности на аутсорсинг
Полина Рутковская
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В последние годы киберпреступность переходит на аутсорсинг, сообщил начальник Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России генерал-майор полиции Александр Прокопчук в интервью ТАСС.
Киберпреступления в даркнете представлены как услуги, пояснил Прокопчук.
Так, по его словам, фиксируется появление объявлений об осуществлении DDoS-атак на коммерческой основе, а также об аренде бот-сетей, продаже и аренде программных кодов вредоносного программного обеспечения.
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