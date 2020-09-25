Обвиняемый в подготовке кибератаки на Tesla россиянин не признал вину

Гражданин России Егор Крючков на суде не признал вину в подготовке кибератаки на компанию Илона Маска Tesla, сообщает Associated Press.

Слушание по делу запланировано на 1 декабря, до этого времени россиянин останется под арестом, указано в сообщении.

По данным американских спецслужб, что Крючков пытался подкупить одного из сотрудников Tesla, чтобы тот помог ему внедрить вредоносное программное обеспечение во внутренние компьютерные сети.

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