Обвиняемый в подготовке кибератаки на Tesla россиянин не признал вину
Полина Рутковская
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Гражданин России Егор Крючков на суде не признал вину в подготовке кибератаки на компанию Илона Маска Tesla, сообщает Associated Press.
Слушание по делу запланировано на 1 декабря, до этого времени россиянин останется под арестом, указано в сообщении.
По данным американских спецслужб, что Крючков пытался подкупить одного из сотрудников Tesla, чтобы тот помог ему внедрить вредоносное программное обеспечение во внутренние компьютерные сети.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Гражданину России в США предъявили обвинение в сговоре с целью кибератаки
— Маск признал причастность задержанного россиянина к кибератаке на Tesla