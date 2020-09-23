Эксперт рассказал об опасности голосовых помощников

Основатель сервиса разведки утечек DLBI Ашот Оганесян отметил, что голосовой помощник опасен тем, что постоянно прослушивает окружающее пространство в ожидании команд, передает агентство «Прайм».

По его словам, большинство таких помощников пересылают часть аудиопотока на серверы компаний-производителей, где данные хранятся неограниченно долго. В перспективе они могут нанести существенный вред, указал эксперт.

«Нередко записи, содержащие нераспознанные системой звуки, прослушивают «асессоры» — люди, занимающиеся «разметкой» данных для нейросетей. Асессоры часто не являются сотрудниками компаний и не соблюдают обязательства конфиденциальности», — рассказал Оганесян.

Он предупредил, что особо «интересные» записи звуков или разговоров в результате работы таких асессоров могут выложить в интернете.

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