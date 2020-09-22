Facebook намерен принять меры против «хаоса» после выборов президента США

Социальная сеть Facebook примет «решительные и исключительные меры» для ограничения политического контента, если ноябрьские выборы в США приведут к массовым беспорядкам. Об этом сообщил руководитель отдела политики и коммуникации компании Ник Клегг в интервью газете Financial Times.

«У нас есть несколько доступных экстренных опций, если начнется действительно чрезвычайно хаотичное и, что еще хуже, насильственное стечение обстоятельств», — заявил Клегг.

По его словам, Facebook уже разработал концепт борьбы с распространением контента, который может разжигать политические скандалы.

Тем не менее содержание планов компании специалист раскрывать не стал, так как, по его мнению, злоумышленники смогут разработать против них ряд ответных контрмер.

Президентские выборы США состоятся 3 ноября 2020 года. За пост хозяина Белого дома будут бороться бывший вице-президент США демократ Джозеф Байден и действующий глава государства республиканец Дональд Трамп.

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