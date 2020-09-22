Роскачество рассказало о причинах пропажи данных со смартфонов

Анна Светлова

Изображения и документы могут перестать отображаться в смартфоне из-за плохого функционирования SD-карты или кэша. Об этом сообщает «ФАН» со ссылкой на руководителя Центра цифровой экспертизы Роскачества Антона Куканова.

По его словам, чаще всего такие проблему возникают у устройств на операционной системе Android. Если медиа-файлы хранились на SD-карте, то они могли пропасть из-за форматирования «флешки» или перезаписи данных.

Еще одной причиной эксперт назвал сбой в работе промежуточного буфера обмена информации — кэша. При такой проблеме следует почистить и перезагрузить устройство. Также смартфоны могут быть атакованы вирусными программами.

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