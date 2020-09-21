Apple предложила россиянам дополнительную гарантию на iPhone за 15 тысяч рублей

Павел Посадский
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Компания Apple предложила российским пользователям расширенную платную гарантию на свои устройства. Так, для iPhone 11 программа AppleCare+ будет стоить около 15 тыс. рублей, сообщается на официальном сайте компании.

Так, гарантию можно будет оформить на iPhone, MacBook, iMac, Mac Pro, iPad, Apple Watch, iPod и AirPods. Она станет доступна через 60 дней после покупки устройства.

После оформления подписки пользователь сможет получить по программе мировую гарантию; до двух ремонтов в год по специальной цене в случае механического повреждения; подменный iPhone; ремонт на дому для MacBook и Mac Pro и приоритетный доступ к службе поддержке.

Дополнительная гарантия увеличивает основную на год. AppleCare+ для наушников будет стоить 2 990 рублей, для iPhone 11 — 14 990 рублей, а для MacBook Pro AppleCare+ — 29 990 рублей.

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