Microsoft купит компанию-владельца студии компьютерных игр Bethesda
Корпорация Microsoft приняла решение купить за $7,5 млрд компанию ZeniMax Media, которая владеет крупнейшим разработчиком компьютерных игр — Bethesda Softworks, сообщается на сайте студии.
Bethesda Softworks — автор серии популярных видеоигр, таких как The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM и других. В штате студии работают около 2,3 тыс. сотрудников.
«Microsoft — отличный партнер, который предлагает доступ к ресурсам, что сделают нас лучшим издателем и разработчиком. Мы думаем, что благодаря этому вы сможете играть в лучшие игры», — заявил вице-президент по глобальному маркетингу и коммуникациям Вethesda Пит Хайнс.
Отмечается, что сделка будет оплачена наличными. Структура и руководство Bethesda изменений не претерпят.
Microsoft в свою очередь рассчитывает, что сделка будет оформлена во второй половине 2021 года.
Корпорация сможет получить контроль над всеми дочерними компаниями ZeniMax.
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