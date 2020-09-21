Microsoft купит компанию-владельца студии компьютерных игр Bethesda

Корпорация Microsoft приняла решение купить за $7,5 млрд компанию ZeniMax Media, которая владеет крупнейшим разработчиком компьютерных игр — Bethesda Softworks, сообщается на сайте студии.

Bethesda Softworks — автор серии популярных видеоигр, таких как The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM и других. В штате студии работают около 2,3 тыс. сотрудников.

«Microsoft — отличный партнер, который предлагает доступ к ресурсам, что сделают нас лучшим издателем и разработчиком. Мы думаем, что благодаря этому вы сможете играть в лучшие игры», — заявил вице-президент по глобальному маркетингу и коммуникациям Вethesda Пит Хайнс.

Отмечается, что сделка будет оплачена наличными. Структура и руководство Bethesda изменений не претерпят.

Microsoft в свою очередь рассчитывает, что сделка будет оформлена во второй половине 2021 года.

Корпорация сможет получить контроль над всеми дочерними компаниями ZeniMax.

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