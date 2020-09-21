Минцифры перенесло учения по устойчивости Рунета

Не состоялись учения по обеспечению устойчивости и безопасности работы интернета в России, запланированные на 20 сентября. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минцифры РФ.

Отмечается, что в настоящее время идет работа по обновлению федпроекта «Информационная безопасность» и нормативных актов в сфере информационной безопасности. Речь идет также о тех вопросах, которые должны были быть отработаны на учениях.

По приказу Минкомсвязи (прежнее название Минцифры РФ), на текущий год были запланированы четыре учения на отработку разных видов угроз — 20 марта, 20 июня, 20 сентября и 20 декабря. В марте и июне учения были отложены.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава Минцифры объяснил смену названия ведомства