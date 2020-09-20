Роуминг между РФ и Белоруссией может быть отменен до конца 2020 года

Россия и Белоруссия могут принять решение об отмене мобильного роуминга на своей территории до конца 2020 года, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на госсекретаря Союзного государства Григория Рапоту.

«Министерства связи, которые реализуют этот замысел, радуют нас обещаниями в этом году уже решить эту проблему. Получится ли это в этом году или чуть позже – посмотрим, но работа ведется», — заявил Рапота.

Ранее госсекретарь заявлял что, работа в этом направлении ведется с 2017 года, и, согласно ранее принятой дорожной карте, плата за входящие звонки должна была быть упразднена уже в сентябре 2020 года.

Теперь же вопрос с отменой дополнительного тарифа планируется решить до конца октября 2020 года.

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