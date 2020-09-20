Суд в США заблокировал решение об удалении WeChat из магазинов приложений

Американский суд заблокировал решение министерства торговли США об удалении китайского приложения WeChat из онлайн-магазинов Apple и Google. Об этом сообщает Reuters.

По данным агентства, судья Лорел Билер из Калифорнии приняла к рассмотрению иск пользователей мессенджера и заблокировала блокировку.

Ранее американский Минторг распорядился удалить приложение из магазинов до конца 20 сентября.

Мессенджер WeChat принадлежит китайскому IT-гиганту Tencent, которого обвиняют в шпионаже за американцами и распространении пропаганды компартии КНР.

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