В Минске по требованию госорганов снизили скорость интернета

Белорусский оператор связи А1 сообщил, что в Минске по требованию государственных органов начали снижать скорость мобильного интернета, передает ТАСС.

«Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — уточнил оператор связи.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

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