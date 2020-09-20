В Минске по требованию госорганов снизили скорость интернета
Бернст Ю.
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Белорусский оператор связи А1 сообщил, что в Минске по требованию государственных органов начали снижать скорость мобильного интернета, передает ТАСС.
«Выполнение данного требования ведет к ухудшению качества сервиса передачи данных или временной недоступности услуги», — уточнил оператор связи.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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