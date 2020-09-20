ByteDance впервые слышит о выплате $5 млрд за разрешение купить TikTok

Материнская компания сервиса TikTok ByteDance заявляет, что впервые слышит о выплате $5 млрд для образовательного фонда в рамках сделки по продаже сервиса корпорации Oracle. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Вносим ясность, что мы сами впервые услышали об этом образовательном фонде из сообщений СМИ», — говорится в сообщении.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Северной Каролине заявил, что собирается заставить корпорацию Oracle выплатить $5 млрд для образовательного фонда на фоне ожидания завершения сделки по покупке сервиса TikTok.

До этого Трамп одобрил приобретение сервиса TikTok корпорацией Oracle.

Как сообщалось, американские власти приняли решение заблокировать TikTok на территории США, если его не выкупит американская компания до 15 сентября. Спецслужбы США утверждают, что руководство соцсети передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что в Китае решили, что лучше закрыть подразделение приложения TikTok в США, нежели продавать его одной из американских компаний.

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