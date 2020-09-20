Трамп хочет получить от Oracle $5 млрд за разрешение купить TikTok

Президент США Дональд Трамп в ходе выступления в Северной Каролине заявил, что собирается заставить корпорацию Oracle выплатить $5 млрд для образовательного фонда на фоне ожидания завершения сделки по покупке сервиса TikTok. Об этом сообщает Mediaite.

По словам Трампа, Walmart собирается купить TikTok вместе с Oracle.

«Я сказал, не могли бы вы сделать мне одолжение, не могли бы вы вложить 5 миллиардов долларов в фонд образования, чтобы мы могли просвещать людей относительно реальной истории нашей страны, реальной истории», — сказал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп одобрил приобретение сервиса TikTok корпорацией Oracle.

До этого стало известно, что в США с 20 сентября нельзя будет скачивать китайские соцсети TikTok и WeChat.

Как сообщалось, американские власти приняли решение заблокировать TikTok на территории США, если его не выкупит американская компания до 15 сентября. Спецслужбы США утверждают, что руководство соцсети передает китайским властям персональные данные пользователей и занимается пропагандой. Reuters со ссылкой на источники сообщал, что в Китае решили, что лучше закрыть подразделение приложения TikTok в США, нежели продавать его одной из американских компаний.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Трамп разрешил Oracle купить TikTok

— Введение запрета на работу TikTok в США отложили до 27 сентября

— TikTok подтверждает сотрудничество с Oracle в сфере безопасности данных