Назван алгоритм действий при случайной блокировке телефона

Заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков рассказал, как восстановить доступ к смартфону при случайной блокировке.

Наилучшим вариантом является получение ссылки для восстановления пароля на заранее указанную электронную почту, личный кабинет пользователя в соцсетях или на сайте производителя. При этом эксперт отмечает, что такой вариант будет доступен только предусмотрительным пользователем, позаботившимся об этом заранее.

Также существуют аварийные способы восстановления доступа к гаджету — возврат к заводским настройкам или загрузку в режиме ограниченного функционала, который позволяет установить новый пароль взамен утраченного.

«Лучшим способом предотвращения нежелательной блокировки телефона является его синхронизация с личным кабинетом на сайте производителя с привязкой к электронному адресу. Дополнительным преимуществом этого подхода является значительное упрощение «переезда» на новое устройство», — рассказал Садыков «Прайму».

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