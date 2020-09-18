В работе Apple Music произошел сбой
Михаил Кириллов
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Пользователи по всему миру жалуются на сбои в работе приложения Apple Music, свидетельствуют данные портала Downdetector.
Чаще всего с трудностями в использовании приложения сталкиваются жители США, Британии и Германии.
Большинство пользователей, по данным сайта, испытывают сложности с запуском музыкальных треков (94%), еще 5% не могут войти в свой аккаунт.
Также жалобы поступают на приложения Apple TV и iTunes, однако в меньшем количестве.
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