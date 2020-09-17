Россия потратит 16,5 млрд рублей на искусственный интеллект

Россия за три года потратит почти 16,5 млрд руб. на федеральный проект «Искусственный интеллект», пишет ТАСС со ссылкой на пояснительную записку к проекту бюджета на 2021-2023 годы.

На проект в 2021 году предусмотрено — 4,1 млрд руб., на 2022 год — 6,5 млрд руб., на 2023 год — 5,9 млрд руб.

Проект призван обеспечить спрос на российские разработки в искусственном интеллекте, поддержать кадры и повысить доступность данных, необходимых для развития искусственного интеллекта.