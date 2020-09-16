США ввели санкции еще против двух россиян за киберпреступления
Карина Казанцева
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США внесли еще двух россиян в список киберсанкций, пишет РИА «Новости» со ссылкой на управление по контролю над иностранными активами минфина США.
В перечень попали Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин.
Минфин пока не объяснил, почему россияне попали под санкции.
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