США ввели санкции еще против двух россиян за киберпреступления

США внесли еще двух россиян в список киберсанкций, пишет РИА «Новости» со ссылкой на управление по контролю над иностранными активами минфина США.

В перечень попали Дмитрий Карасавиди и Данил Потехин.

Минфин пока не объяснил, почему россияне попали под санкции.

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