Эквадор ввел налог на Netflix, Kaspersky, Zoom
Карина Казанцева
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Власти Эквадора ввели налог на почти две сотни зарубежных сервисов, включая Netflix, Kaspersky, Skype, Zoom, а также некоторые приложения Facebook, пишет РИА «Новости».
Отмечается, что эти приложения будут облагаться налогом в размере 12%.
«Сбор налога начнется 16 сентября», - добавляет газета.
В список также вошли образовательные программы Open English и тест TOEFLЕ. Кроме того, речь идет о подписках на некоторые зарубежные СМИ.
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