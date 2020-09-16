Эквадор ввел налог на Netflix, Kaspersky, Zoom

Власти Эквадора ввели налог на почти две сотни зарубежных сервисов, включая Netflix, Kaspersky, Skype, Zoom, а также некоторые приложения Facebook, пишет РИА «Новости».

Отмечается, что эти приложения будут облагаться налогом в размере 12%.

«Сбор налога начнется 16 сентября», - добавляет газета.

В список также вошли образовательные программы Open English и тест TOEFLЕ. Кроме того, речь идет о подписках на некоторые зарубежные СМИ.

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