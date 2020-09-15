Apple показала новые Apple Watch Series 6

Американская компания Apple презентовала новое поколение смарт-часов — Apple Watch Series 6.

Глава компании Тим Кук рассказал, что дизайн новых часов не претерпел больших изменений, так как упор делался на функции, которые направлены на отслеживание физического состояния человека. Новые Apple Watch имеют двухъядерный процессор S6. Также в них будет датчик и приложение «Кислород в крови», позволяющий измерять уровень кислорода всего за 15 секунд. Часы будут иметь синий, серый, красный и золотой цвет. Обойдутся они в $400.

Также во время презентации компания показала реальных людей, которым Apple Watch спасли жизнь.

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