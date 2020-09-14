Ученые будут предсказывать вспышки COVID-19 по запросам в Google

Американские ученые провели исследование, согласно результатам которого вспышки коронавирусной инфекции можно будет предсказывать по запросам в Google. Итоги исследования были размещены на сайте Massachusets General Hospital.

Так, в ходе исследования было выявлено, что поисковые запросы «диарея», «потеря вкуса», «потеря аппетита» соотносятся с запросом «короанвирус» среди пользователей пяти американских штатов с трудной эпидемиологической ситуацией.

Среди таких штатов оказались Нью-Йорк, Нью-Джерси, Калифорния, Иллинойс и Массачусетс.

Исследователи уточняют, что наибольшая взаимосвязь между запросами и ростом выявленных случаев заболевания фиксировалась с разницей в 3 — 4 недели. Так ученые пришли к выводу, что благодаря данным Google Trends можно будет предугадывать вспышки COVID-19.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

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