Китайская компания ByteDаnce не хочет продавать США алгоритм приложения TikTok

Китайская компания ByteDаnce не будет продавать или передавать Соединенным Штатам лежащий в основе приложения TikTok алгоритм, пишет газета South China Morning Post со ссылкой на информированный источник.

По словам информатора, ByteDance уже уведомила власти США и потенциальных участников торгов о своем решении.

«Компания не будет передавать исходный код США, но технологическая команда TikTok в США может разработать новый алгоритм», — сказал источник.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа дала ByteDance срок до 15 сентября, чтобы продать TikTok в США, в противном случае приложение заблокируют в Соединенных Штатах.

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