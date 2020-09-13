В ЦИК РФ сообщили о хакерских атаках на свой сайт

Замглавы Центризбиркома Николай Булаев заявил, что в ходе текущих выборов на сайт ведомства совершаются круглосуточные хакерские атаки, передает ТАСС.

«Хакерские атаки идут практически круглосуточно с тем или иным объемом. Но мы уже как-то к этому адаптировались. Они идут в основном на сайт», — заявил Булаев.

Он отметил, что при этом не было зафиксировано ни одной атаки на систему ГАС «Выборы».

«Хакерские атаки совершать на нее просто бессмысленно», — добавил чиновник.

13 сентября в России проходит Единый день голосования. В частности, в 20 регионах выбирают губернаторов, а в 11 проходят выборы в законодательные собрания.

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