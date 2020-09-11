Приложения «России сегодня» удалят из App Store на Украине

Американская компания Apple сообщила МИА «Россия сегодня» о требовании СБУ удалить мобильные приложения всех брендов агентства из украинского сегмента App Store, передает РИА «Новости».

Уточняется, что агентство уже получило от Apple письмо, в котором содержится «уведомление об удалении приложений агентства из украинского сегмента App Store по просьбе СБУ».

Ранее сообщалось, что приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести fm» и Вести.ру удалили из каталога AppStore на Украине по требованию СБУ.

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