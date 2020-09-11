Киселев назвал цензурой удаление приложений российских СМИ из App Store на Украине

Требование СБУ удалить приложения российских СМИ из украинского сегмента App Store – это пример цензуры, характерной для стран Запада. Об этом «Газете.Ru» заявил генеральный директор МИА «Россия сегодня», журналист и телеведущий Дмитрий Киселев.

«Это цензура, вот и все. Цензура, которая, к сожалению, практикуется в западном мире все чаще. Россия остается чемпионом по свободе слова в мире, у нас нет ничего подобного», — сказал он.

Из каталога App Store на территории Украины будут изъяты приложения «Россия 1», «Россия телевидение и радио», «Вести FM» и «Вести.ру» от ВГТРК, а также приложения НТВ и «России сегодня».

После событий 2014 года Киев уже запретил вещание на своей территории десятков российских телеканалов. В «черный список» вошли каналы «Россия 1» и «Россия 24».

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