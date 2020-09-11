В Кремле прокомментировали выводы Microsoft о «вмешательстве» России в выборы в США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выводы Microsoft о «вмешательстве» России в выборы в США не заслуживают внимания без обстоятельных доказательств. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в Microsoft Corp. заявили, что хакеры из России за последние недели атаковали как минимум 200 организаций, связанных с президентскими выборами 2020 года.

По словам Пескова, с момента, когда впервые было заявлено о выявлении группы «русских хакеров», Москва ни разу не увидела никаких доказательств.

«Были какие-то абсолютно голословные утверждения, такие фобии, что если происходит киберпреступность, то, значит, это обязательно русские, такие кибермонстры, этим занимаются», — сказал он.

При этом он отметил ,что если в отчете Microsoft содержится «какая-то профессиональная аргументация», то к нему стоит прислушаться.